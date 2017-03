Zwei Jahre später bringt das DJ-Duo Gestört aber GeiL und Koby Funk einen Remix von Weiss’ Version heraus. Der Song klettert auf Platz sechs der deutschen Charts, erreicht Platin-Status - eine der größten deutschen Plattenfirmen nimmt Wincent Weiss unter Vertrag. 2016 erhält der 24-Jährige den Bayerischen Löwen als Bester Newcomer National und ist im Vorprogramm von Max Giesinger, Unheilig und Andreas Bourani zu sehen. In diesem Jahr hat der in Eutin geborene Sänger Großes vor: Ab März tourt er durch Deutschland und Österreich. Im April veröffentlicht er sein Debüt-Album "Irgendwas gegen die Stille".

Geboren ist sie in Bonn, den Großteil ihrer Kindheit hat Levina aber in Chemnitz verbracht. Dort wurden auch die Grundlagen für ihre musikalische Ausbildung gelegt. Sie nahm Unterricht in klassischem Gesang und trat bereits mit neun Jahren bei Kindermusicals auf.



Levina hat ein abgeschlossenes Gesangsstudium und studiert in London Musikmanagement - die perfekten Voraussetzungen, um beim ESC am 13. Mai einen der vorderen Plätze zu erobern. Die deutschen Fans liegen ihr auf jeden Fall schon einmal zu Füßen.