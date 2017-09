Omega spielten im Sommer 1982 vor 35.000 Fans im Berliner Plänterwald. In der DDR spielte die Band nicht allzu oft - mit der DDR-Kulturbürokratie hatten Omega so ihre Probleme.

Omega spielten im Sommer 1982 vor 35.000 Fans im Berliner Plänterwald. In der DDR spielte die Band nicht allzu oft - mit der DDR-Kulturbürokratie hatten Omega so ihre Probleme.

Omega spielten im Sommer 1982 vor 35.000 Fans im Berliner Plänterwald. In der DDR spielte die Band nicht allzu oft - mit der DDR-Kulturbürokratie hatten Omega so ihre Probleme. Bildrechte: dpa

Ungarische Rockband zwischen Ost und West Omegas Ritt auf der Rasierklinge

Hauptinhalt

Schon in den 60ern wurden Omega bekannt in Ost- und Westeuropa - nahmen Platten in London und Budapest auf. Politisch war es ein Ritt auf der Rasierklinge, ein Bandleben zwischen Europatour und Albumzensur.