Bettina Wulff ist 36 Jahre alt, als ihr Mann im Sommer 2010 zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird und sie als jüngste First Lady aller Zeiten ins Schloss Bellevue einzieht. Es folgt eine Zeit der großen, glamourösen Auftritte. Die PR-Referentin aus Hannover scheint sich, zumindest dem Anschein nach, in ihrer Rolle wohlzufühlen.

In ihrer Autobiographie „Jenseits des Protokolls“ will Bettina Wulff im September 2012 vieles richtig stellen, gibt persönliche Einsichten in ihr Innenleben und beleuchtet auch die Schattenseiten ihrer Zeit als First Lady. Wegen sehr privater Details, auch aus dem Eheleben der Wulffs, steht sie mit ihrem Buch aber erneut stark in der Kritik.