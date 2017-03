Christoph Harting, Olympiasieger im Diskuswurf 2016 Er ist 26 Jahre alt, Polizeimeister bei der Bundespolizei, Psychologie-Student, Familienvater und Olympiasieger im Diskuswerfen von Rio de Janeiro 2016. Ihm ist gelungen, was es in der olympischen Geschichte bisher noch nie gab: Er übernahm direkt vom Bruder Robert die Krone in seiner Sportart. Eine Sensation, die durch sein sehr individualistisches Agieren nach dem Sieg für weltweites Aufsehen sorgte. Aber Christoph Harting ist nicht der Mensch, der sich groß Gedanken um seine öffentliche Wirkung macht. Privates bleibt bei ihm privat, überzeugen will er nur durch Leistung. Und da hat er im Sport das ganz große Ding vor. Bildrechte: dpa