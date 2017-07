Die Gäste der nächsten Sendung

Clemens Meyer, Schriftsteller Menschen am Rande der Gesellschaft, an den Abgründen des Lebens interessieren den Schriftsteller Clemens Meyer ganz besonders. Sein eigenes Leben war indes auch nicht frei von Brüchen. 1977 in Halle geboren, wollte er bereits als Kind unbedingt eines: Schriftsteller werden. Doch der Weg war steinig. Nach verschiedenen Hilfsjobs und in prekären Verhältnissen lebend, studierte Meyer schließlich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sein erster Roman „Als wir träumten“ war 2006 gleich ein großer Wurf, wurde von der Kritik gefeiert, mit Preisen und Nominierungen überhäuft. Inzwischen ist Clemens Meyer eine konstante Größe im Literaturbetrieb. Gerade hat er einen Erzählband unter dem Titel „Die stillen Trabanten“ herausgebracht und die Dreharbeiten für die Verfilmung seiner Geschichte „In den Gängen“ ist abgeschlossen. Außerdem entsteht gerade ein neuer Roman, bleibt also vermutlich kaum Zeit für sein Hobby, den Pferderennsport. Bildrechte: Gaby Gerster