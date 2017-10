Die Gäste der Sendung

Tina Ruland, Schauspielerin

Am 24. Oktober ist Tina Ruland in der "Sachsenklinik" zu sehen. Ihre Gastrolle in der erfolgreichsten deutschen Arztserie "In aller Freundschaft" führte sie für drei Tage Dreharbeiten nach Leipzig. Begonnen hatte ihre Karriere mit der Comedy-Serie "Die lieben Verwandten", und Kultstatus erreichte Tina Ruland 1991 als "Frisöse Uschi" in "Manta, Manta" an der Seite von Til Schweiger und Michael Kessler. Nach privatem Schauspielunterricht in Köln und New York ist sie bis heute in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen. Die Mutter zweier Söhne lebt mit ihrer Familie in Berlin. Bildrechte: IMAGO