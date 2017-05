Die Allzweckwaffe des deutschen Films

Der 1970 in Bautzen geborene Roman Knižka (li.) flüchtet kurz vor der Wende als 19-Jähriger aus der DDR. In seiner zeitweisen Wahlheimat Baden-Württemberg arbeitet er sich rasch im Einzelhandel nach oben, bevor er zur Schauspielerei wechselt. Seit Mitte der 1990er ist er in unzähligen Produktionen zu sehen, hier im Kriminalfilm "Trickser" (1996). Bildrechte: IMAGO