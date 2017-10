Heute würde man sagen, er wurde zum "Luther-Fan", als er mit 15 Jahren die Schrift des Reformators "Von der Freiheit eines Christenmenschen" zum ersten Mal las. Heute noch erzählt er davon, wie bewegend es für ihn war, als er 1978 zum Prediger an der Wittenberger Schlosskirche berufen wurde, an deren Tür Martin Luther vor 500 Jahren seine berühmten 95 Thesen angeschlagen haben soll.

Friedrich Schorlemmer Bildrechte: dpa

Bei aller Hochachtung vor Luthers Standfestigkeit vor Kirche und Reich ist blinde "Götzenanbeterei" aber nicht die Sache des 73-jährigen Schorlemmer. In seinem Buch "Luther - Leben und Wirkung" zeichnet er ein sehr differenziertes Bild des Reformators. Von Glaube und Angst ist da die Rede, von Lebenslust und Teufelsfurcht, nicht zuletzt vom unsäglichen Antisemitismus des großen Wittenbergers, der über Jahrhunderte zum fatalen Missbrauch seines Namens einlud.



Und entgegen der allgemein zu hörenden absolut positiven Einschätzung des zu Ende gehenden Luther-Jahres sieht er aus gleichem Anlass die Reformation in der Krise: So benannt in einem Memorandum zum Reformationsfest 2017, das er mit seinem Leipziger Kollegen Christian Wolff kürzlich veröffentlicht hat.