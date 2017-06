Aktuell sitzt die 31-Jährige beruflich fest im Sattel von Bad Segeberg: Von Juni bis September 2017 spielt Sila Sahin bei den Karl-May-Festspielen an der Seite von Alexander Klaws (re.) und Mathieu Carrière (li.) die Rolle der Comanchin und Häuptlingstochter Lea-tshina in "Old Shurehand". Bildrechte: IMAGO