Katharina Thalbach, Schauspielerin und Regisseurin, entstammt einer Theaterfamilie. Ihr Vater war der Regisseur Benno Besson, ihre Mutter die Schauspielerin Sabine Thalbach. Bereits mit fünf Jahren stand sie auf der Bühne. Als Katharina Thalbach ihre Mutter im Alter von zwölf Jahren verlor, wurde Brecht-Witwe Helene Weigel ihre Ersatzmutter. Sie trieb Thalbachs Schauspielausbildung voran.



Mit gerade einmal 22 Jahren übersiedelte Katharina Thalbach 1976 mit ihrem Lebensgefährten Thomas Brasch nach Westberlin. Dort knüpfte sie an ihre Erfolge in der DDR an. Hier ist sie in der legendären Verfilmung von Grass' "Die Blechtrommel" von 1979 zu sehen. Bildrechte: IMAGO