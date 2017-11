Aus Bad Schandau kommend studierte Tom Wlaschiha Mitte der 90er Jahre in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater. Im Theater Junge Generation in Dresden begann er schließlich seine Karriere. Im überaus erfolgreichen Musical "Linie 1" flogen ihm die Herzen der Dresdner Schülerinnen zu - ganz so, wie es später die Herzen eines globalen Publikums tun sollten.

Von 2000 bis 2004 spielte Wlaschiha in der ZDF-Serie "Die Rettungsflieger", als Gast tauchte er in diversen anderen Serien auf, etwa in "ein Fall für Zwei", in diversen "Tatort"-Folgen oder "Stubbe - von Fall zu Fall" mit Stephanie Stumph. Er war an Bord der "Gustloff", einem aufwendig produzierten Historien-Film und feierte in "Pura Vida Ibiza" - ein Kinofilm - Mittelmeer-Partys.

Sprung nach Hollywood