Sie waren Redakteure bei "Monitor", arbeiteten im New Yorker Studio der ARD und berichteten für die ARD aus dem europäischen Ausland - sie aus Moskau, er aus Paris: Gabriele Krone-Schmalz und Ulrich Wickert. Dabei waren sie sich häufig sehr nah, wurden während der Wendezeit in die gleichen Ausgaben von Tagesschau und Tagesthemen geschaltet und setzten in bewegten Zeiten die politischen Ereignisse in den größeren Zusammenhang. Aber getroffen haben sie sich nur ganz selten. Eine Spurensuche.

Die Rolle seines Lebens: Ulrich Wickert als "Mr. Tagesthemen". Bildrechte: imago/teutopress Ein paar Monate wurde Gabriele Krone-Schmalz danach in die Tagesthemen zu Ulrich Wickert geschaltet; da war der spätere "Mr. Tagesthemen" schon deren Moderator: Ab Juli 1991 schickte er die ARD-Zuschauer im Wechsel mit Sabin Christiansen in eine "geruhsame Nacht". Damals waren Wickert und Krone-Schmalz per Satellit exklusiv für das Fernsehpublikum miteinander verbunden, nachdem sie jahrelang sozusagen aneinander vorbei gesendet worden waren. Als sich 1992 ihre Wege bei ARD-Aktuell trennten - Gabriele Krone-Schmalz wechselte als Moderatorin zum Kultur-Weltspiegel - wurden ihre gemeinsamen Auftritte wieder rarer.

Aber es gab sie, die Treffen: Ein monatelanges hatten Krone-Schmalz und Wickert von Oktober 1993 bis Februar 1994 auf der Spiegel-Bestseller-Liste Sachbuch. Darauf standen in diesem Zeitraum Wickerts "Und Gott schuf Paris" sowie Krone-Schmalz' "Rußland wird nicht untergehen". Das führt zur Autorentätigkeit beider Fernsehjournalisten, die den Blick auf ganz ähnliche Biografien freigibt.

Über die USA nach Paris und Moskau

Ulrich Wickert bei einer Lesung. Bildrechte: IMAGO Wickert, 1942 als Sohn eines Diplomaten und Schriftstellers in Tokio geboren, studierte Jura in Bonn und den USA, nach dem Staatsexamen 1968 begann er als freier Autor beim WDR seine Fernsehkarriere. Bis 1977 arbeitete er in dieser Form für das politische Magazin "Monitor". Dort landete 1982 auch Gabriele Krone-Schmalz. Sie wechselte vom ARD-Studio New York zu "Monitor". Und dort überschneiden sich die Lebenswege der beiden Journalisten: 1981 übernahm Wickert die Leitung des Studios in New York. Bis sie also nach Köln ging, war Ulrich Wickert ein Jahr lang ihr Chef. 1984 zog auch Ulrich Wickert weiter, er ging als Frankreich-Korrespondent und Studioleiter nach Paris, wo er bis zu seinem Tagesthemen-Engagement bleiben sollte.



Dieser Aufenthalt bestimmt seitdem das schriftstellerische Schaffen Ulrich Wickerts, seine Bücher über Frankreich erklären den Nachbarn Deutschlands auf leichtfüßige Art und Weise - eben so, wie Wickert es in seinen Reportagen und Beiträgen während seiner Pariser Zeit getan hat.

Experten in Länderfragen

Frankreich war und ist für Ulrich Wickert nicht einfach nur eine "Station" - und genauso verhält es sich auch mit Gabriele Krone-Schmalz und Russland. In einigen Büchern hat Krone-Schmalz schon die russische Kultur und Politik aufgearbeitet, immer wieder versucht sie neue Perspektiven auf das Land zu finden und das Handeln der dort Regierenden dem deutschen Publikum zu erklären. Beide sind mittlerweile anerkannte Experten für die Belange "ihrer" Länder.

Die Russland-Expertin mit der markanten Frisur heute: Gabriele Krone-Schmalz. Bildrechte: dpa Momentan sind Krone-Schmalz' Analysen und ihr Wissen über das vielfältige Land, das zwölf Zeitzonen umfasst, gefragter denn je. In ihrem aktuellen Buch "Eiszeit: Wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist" versucht sie aufs Neue, Russland in der deutschen Öffentlichkeit eine Brücke zu bauen. Oft genug wurde sie dafür geringschätzig als "Russland-Versteherin" bezeichnet. Doch eigentlich sind differenzierende Stimmen wie ihre in der häufig überhitzten Russland-Debatte viel zu selten.



Genauso macht es Frankreich Ulrich Wickert leicht, sein Werk über Frankreich fortzusetzen. Seit Präsident Emmanuel Macrons Amtsübernahme und dem vorangegangenen Wahlkampf ist das Interesse an Frankreich und seiner politischen Kultur wieder gestiegen. Mit "Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen" sorgt Wickert für die Hintergrund-Lektüre zu den Ereignissen in unserem Nachbarland.