Schon mal von "Brautzilla" gehört? Frauen auf Brautkleidsuche befinden sich in einem ganz besonderen Zustand der Anspannung. Das nötige Fingerspitzengefühl im Umgang mit Bräuten hat Uwe Herrmann in jedem Fall. Darüber hinaus ist er ein feiner Beobachter seiner Umgebung und hat all die Geschichten von nervösen, schwer verliebten, hysterischen oder auch ganz coolen Bräuten aufgesogen. Jetzt gibt er die unglaublichen Anekdoten nun in einem Buch zum besten - von Beichten in der Ankleidekabine bis hinzu Scheinhochzeiten.



Seit über 160 Folgen berät Uwe Herrmann in der Doku-Soap "Zwischen Tüll und Tränen" bei VOX. Der Modemacher beweist dabei nicht nur fachliches Können, sondern fällt auch durch Charme und Witz auf. Und so wurde er über die Jahre zu einer Art Dresdner Touristenattraktion, wie er sagt. Beim SemperOpernball in Dresden engagierte er sich zehn Jahre lang, indem er sich um die Kleider und Anzüge der Debütantinnenpaare kümmerte. 2017 beendete er sein Engagement um sich auf neue Projekte zu konzentrieren.



Uwe Herrmann ist 54 Jahre alt und wohnt auf einem Bauernhof bei Dresden. Er hat einen Sohn, Philipp, der mit ihm im Geschäft arbeitet. Außerdem gehört seine Assistentin und Ex-Freundin Winnie zum Team.