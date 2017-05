Seit 2016 spielt Yvonne Catterfeld eine Hauptrolle in der ARD-Krimireihe "Wolfsland". An der Seite von Götz Schubert mimt sie die Kommissarin Viola Delbrück. Im Herbst steht sie in Görlitz für neue Folgen in vor der Kamera. Bildrechte: MDR/Steffen Junghans