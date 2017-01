Nach Brückenbauarbeiten Wieder freie Fahrt auf der A9

Gute Nachrichten für Autofahrer: Auf der A9 im östlichen Sachsen-Anhalt kann der Verkehr seit Sonntagmorgen wieder rollen. Die Vollsperrung zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen ist am frühen Morgen wie geplant aufgehoben worden.

Der Autobahnabschnitt war in der Nacht wegen Bauarbeiten für acht Stunden gesperrt. An der künftigen Anschlussstelle Thurland wurde eine riesige Stahlbrücke eingeschoben. Dort soll später einmal die B6n mit der A9 verbunden werden. Wie die Polizei dem MDR mitteilte, verliefen die Arbeiten ohne Probleme. An dem Teilstück der B6n von Köthen zur Autobahn wird seit zwei Jahren gebaut. Das Bauvorhaben soll 51 Millionen Euro kosten.