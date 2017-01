Brückenbauarbeiten A9 ab Samstagabend vollgesperrt

Autofahrer auf der A9 müssen sich am Wochenende auf Behinderungen einstellen. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wird die Autobahn zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen in beide Richtungen für acht Stunden vollgesperrt. Darüber informierte das Verkehrsministerium des Landes.

Der Grund: Ein Brückenteil soll an der künftigen Anschlussstelle Thurland, wo die neu gebaute B6n auf die A9 trifft, eingebaut werden. Die Bauarbeiten beginnen am Samstagabend um 22 Uhr. Autofahrer müssen schon vorher mit Behinderungen rechnen: Im Laufe des Samstags sollen die Fahrstreifen von drei auf zwei reduziert werden, um die Arbeiten vorbereiten zu können.

Um lange Staus zu verhindern, wurden Umleitungen eingerichtet. Fahrzeuge, die in Richtung Berlin unterwegs sind, sollen die A9 bereits an der Abfahrt Bitterfeld-Wolfen verlassen. Sie werden über die U93 (B183-L141-L140-B184) zur Auffahrt Dessau-Süd geführt. In der Gegenrichtung (München) müssen alle Autos in Dessau-Süd von der A9 abfahren und gelangen auf der U38 (B184-L140-L141-B183) zur Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen, von wo aus die Fahrt auf der A9 fortgesetzt werden kann. Fahrzeuge, die mit Ziel München in Dessau-Süd auf die Autobahn fahren wollen, sollen diese Alternativstrecke ebenfalls nutzen.