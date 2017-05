Kompetenzportfolio statt Halbjahreszeugnis Spart Zeit sagen die einen, dauert lange die anderen

Das Kompetenzportfolio ist eine Art Akte, die über einen Schüler in der Grundschulzeit chronologisch angelegt wird. Bildungsministerium und Grundschulverband bezeichnen es als eine Sammlung von Dokumenten aus unterschiedlichen Lernbereichen. Was in dieses Portfolio kommt, entscheiden die Lehrer. Es können zum Beispiel ausgefüllte Arbeitsblätter oder vom Schüler gut gelöste Rechenaufgaben sein. Auch die Vermerke der Lehrer zur Entwicklung wandern in die Akte. Gesetzlich festgelegt ist nur, dass ein solches Kompetenzportfolio geführt werden muss. Es ist nicht geregelt, was genau in diese Sammlung kommt. Die Lernentwicklung des Kindes sollte nachvollziehbar sein, betonen Ministerium und Verband.