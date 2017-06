Uda Heller, CDU (Wahlkreis 74, Mansfeld) ENTHALTUNG



Vor der Abstimmung sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT:

"Ich werde mich bei der Abstimmung enthalten und eine ergänzende Erklärung abgeben. Die 'Ehe für alle' hätte weitreichende Einschnitte in unsere Sozialsysteme zur Folgen. Darüber muss in Ruhe entschieden werden. Ich sehe keine Notwendigkeit, mich innerhlab von zwei Tagen in eine erzwungene Abstimmung zu begeben. Das ist Wahlkampfpopulismus." Bildrechte: Deutscher Bundestag / Achim Melde