Die nachträglich erhobenen Gebühren für Abwasseranschlüsse in Sachsen-Anhalt sind rechtens. Wie ein MDR-Reporter vor Ort berichtet, hat das das Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau entschieden und einen Normenkontrollantrag der Landtagsfraktion der Partei "Die Linke" abgewiesen. Die Entscheidung der Richter fiel knapp mit 4:3 Stimmen.



Mit dem Richterspruch müssen mehr als 40.000 Grundstücksbesitzer in Sachsen-Anhalt die erhobenen Gebühren bezahlen, und zwar teils auch für Anlagen, die vor Jahrzehnten gebaut wurden. Insgesamt geht es um Nachforderungen der Wasserverbände in Höhe von 77 Millionen Euro. Für einzelne Haushalte geht es dabei um bis zu 10.000 Euro.