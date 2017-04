Nach Streit in Straßenbahn Acht Verletzte bei Pfefferspray-Angriff in Magdeburg

Acht Menschen wurden durch das Pfefferspray verletzt. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

Bei einem Streit in einer Magdeburger Straßenbahn wurden acht Menschen durch Pfefferspray verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers mussten die Betroffenen noch am Freitagabend ambulant behandelt werden.



Ersten Ermittlungen zufolge war ein Mann mit einem Fahrgast in Streit geraten. Dabei habe er das Pfefferspray versprüht. Als ein weiterer Passagier eingriff, habe auch die Begleiterin des Mannes ihr Reizgas in der Straßenbahn verteilt.