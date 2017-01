Landtag AfD-Fraktion will Daniel Roi ausschließen

Die AfD-Landtagsfraktion will einen Abgeordneten ausschließen. Dabei handelt es sich nach Informationen des MDR um den früheren parlamentarischen Geschäftsführer Daniel Roi. Roi bestätigte nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT den Ausschlussantrag.

Der Ausschlussantrag steht in Zusammenhang mit der Kündigung einer Mitarbeiterin. Die Frau hatte dem Abgeordneten Matthias Büttner vorgeworfen, sie sexuell genötigt zu haben. Der AfD-Fraktionsvorstand hielt die Vorwürfe der Frau aber für unglaubwürdig und nahm Büttner in Schutz. Dieses Vorgehen hatte Roi scharf kritisiert und sich für die Frau eingesetzt.

Der 29-jährige Roi gehört in der AfD-Fraktion zu den Kritikern von Landes- und Fraktionschef André Poggenburg und war vor kurzem von dem Posten als parlamentarischer Fraktionsgeschäftsführer abgewählt worden. Zuvor hatte die Fraktion bereits eine Rüge gegen Roi ausgesprochen. Es ging um einen Brief, den Roi und andere AfD-Politiker verfasst hatten. In der Erklärung hatten sie eine Abgrenzung zu Rechtsextremen gefordert und waren auf Distanz zu Fraktionschef André Poggenburg gegangen.