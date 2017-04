Alphaville zu Besuch bei MDR SACHSEN-ANHALT Das neue Jahrtausend nicht verschlafen

Bereits 1984 war der Wunsch nach ewiger Jugend groß. Doch schon damals, als der Erfolg regelrecht über Nacht kam, waren sie nicht mehr die Jüngsten in der Branche: Die Rede ist von Alphaville. Sänger Marian Gold war in der großen Erfolgszeit bereits 30 Jahre alt. Vor gefühlten Ewigkeiten in Münster gegründet, sind die Synthie-Sound Tüftler bald seit vier Jahrzehnten im Musikgeschäft dabei. Heute spricht man über Musiker dieser Zeit von "alten Hasen" im Musikgeschäft. Und wenn die nicht aufhören können oder wollen, dann nimmt ein "Forever young" von einst natürlich eine andere Dimension an.

Nach über fünfjähriger Pause haben sich Marian Gold und Co. an neue Songs rangesetzt, die viele überraschen werden. Erfreulicherweise schlummert auf dem Album noch immer viel Potenzial und der Sound stimmt optimistisch, denn es klingt so, als hätten die Herren das neue Jahrtausend nicht verschlafen.

Ich dachte, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es geht, einen guten Popsong zu schreiben. Marian Gold

Es habe zwar lange gedauert, weil die Songs in ihrer Entstehung und Reife einfach brauchten, sagen sie. Am Ende aber wirken die Songs nicht recycelt, sondern klingen frisch, zeitgemäß und sind voller Hingabe. "Strange Attractor" klingt wie eine astreine Alphaville-Platte, obwohl etwa die Hälfte der Gründungsmitglieder längst nicht mehr mit im Boot ist. An die alten Welthits der Achtzigerjahre versucht die Band gar nicht erst anzuknüpfen. Im Jahr 2017 klingen sie hingegen düsterer, ohne jedoch den Tanzbeat aus den Augen zu verlieren.

Kein zweites "Forever Young" – aber trotzdem starke Songs

Hat das Zeug zum Hit: Die Alphaville-Single "Heartbreak City" Bildrechte: Universal Music Bei meisten Songs sitzt die Stimme von Marian Gold noch immer erstaunlich gut, einige Stücke wie "Around the Universe" oder die Single "Heartbreak City" haben das Potenzial zum Hit. Das Tragische ist nur, dass der erneute Durchbruch wohl eher ausbleiben wird. Die alten Fans wollen viel lieber die Songs von früher hören und sich an die guten alten Zeiten mit ihren alten Helden zurückerinnern. Die nachrückenden Generationen hingegen werden Alphaville kaum eine Chance geben, denn es ist eben die Band, die Mama und Papa gern gehört haben.

