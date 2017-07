Und genau wie im Stadionumfeld offenbarten sich die weiteren Veränderungen des FCM-Spiels in der Sommerpause erst nach und nach. So verzichtete Magdeburg im Gegensatz zu früher fast vollständig auf lange Bälle in der Spieleröffnung. Entweder wurde durch Kurzpassspiel an den Seitenlinien versucht, Raumgewinne zu erzielen. Oder die Spielzüge wurden durch lange Flachpässe im Zentrum eingeleitet. Hauptverantwortlich dafür war Björn Rother, der das Spiel vor der Abwehr organisierte. Auch aus dem Mittelfeld versuchte der FCM häufiger mit Vertikalpässen in die Spitze zu kommen als das früher der Fall war.