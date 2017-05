Charles Laprevotte stand nicht nur beim Gegentor im Mittelpunkt, auch das Aufbauspiel der Magdeburger lief vornehmlich über ihn. Oder besser gesagt, es hätte über ihn laufen sollen. Immer wieder ließ er sich zwischen die Innenverteidiger zurückfallen, um die Angriffe anzuschieben. Weil Optionen nach vorne fehlten, spielte er zu seinen Nebenleuten. Das Ergebnis waren aber meist ungenaue lange Bälle in die Spitze von Christopher Handke oder Nico Hammann. Sah auch Trainer Jens Härtel so: "Dass die Verteidiger heute nicht die richtigen Lösungen parat hatten, liegt natürlich auch an ihnen. Aber bei den Jungs vorne fehlte auch die Bewegung. So richtige Signale, dass man den Ball haben will, gab es selten."