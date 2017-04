Obwohl die AfD und die Linkspartei im politischen Spektrum weit voneinander entfernt sind, überschneiden sich auf den ersten Blick ihre Anfragen thematisch an einigen Punkten. Beiden ist das Thema Schulwesen sehr wichtig. Auch Anfragen in Bezug auf Kriminalität kommen bei beiden Parteien häufig vor.

Im Detail unterscheiden sich die Fragestellungen hier aber sehr: Während Die Linke – zusammen mit den Grünen – sich regelmäßig über rechts-motivierte Straftaten informiert, fragte die AfD mehrmals nach Straftaten, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Asylbewerbern, Migranten oder Nichtdeutschen stehen sollen.



Wenn in Anfragen Flüchtlinge thematisiert wurden, geschah dies in den meisten Fällen ebenfalls von der AfD, gefolgt von der Linkspartei. Auffällig war hier, wie sich die politische Gesinnung in der Fragestellung niederschlug. So verwendeten AfD-Abgeordnete umstrittene Begriffe wie "sog. Flüchtlinge" und "Asylanten".