In Sachsen-Anhalt hat es 2016 insgesamt 123 Übergriffe auf Asylsuchende gegeben. Das geht aus einer neuen Statistik hervor, die das Bundesinnenministerium in Berlin in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken herausgegeben hat.

Aufgeschlüsselt nach Orten wurden in Halle 12 Übergriffe verübt, in Magdeburg waren es 11 und in Oschersleben ebenfalls 11. Im bundesweiten Vergleich liegen bei den Übergriffen auf Asylsuchende Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg vorn. Die wenigsten wurden in Schleswig-Holstein und Bremen gezählt.

Auch Helfer Ziel von Übergriffen

In der Statistik werden auch Übergriffe auf Asylunterkünfte und ehrenamtliche Helfer, die sich für Flüchtlinge engagieren, aufgeführt. In Sachsen-Anhalt gab es 2016 insgesamt 57 Übergriffe auf Asylunterkünfte. Hier liegen Magdeburg mit sechs Fällen, Gräfenhainichen mit fünf und Wittenberg mit fünf Fällen vorn.

Außerdem zählten die Polizeibehörden in Sachsen-Anhalt 15 Übergriffe auf ehrenamtliche Helfer. In Halle gab es sechs solcher Fälle. In mehreren Städten jeweils einen Übergriff, unter anderem in Köthen, Wernigerode und Tröglitz.

Statistik zu Übergriffen gegen Asylsuchende