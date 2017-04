Star aus Sachsen Anhalt feiert 40. Geburtstag Happy Birthday, Annett Louisan!

Klein, süß, verspielt, unschuldig: So wirkt sie auf viele, die gerade mal gut 1,50 Meter große Annett Louisan. Sie weiß natürlich professionell damit zu kokettieren, denn an Selbstbewusstsein und Klugheit mangelte es ihr nie.

Eigentlich heißt sie Annett Päge. Zu Ehren ihrer Großmutter, die mit Vornahme Louise hieß, nahm sie ihren Künstlernamen später an. Im ländlichen Schönhausen im Kreis Havelberg wuchs sie in einem Plattenbau mit ihrer Mutter bei den Großeltern auf. Louisan beschrieb ihre Kindheit immer als fröhlich. Neben den schon genannten Personen ist ein Mensch bei ihr noch fest in Erinnerung geblieben:

Mein Deutschlehrer! Alles was ich beim ihm gelernt habe und auch gelitten habe, hat mir sehr viel gebracht. Anett Louisan

Erinnerungen an die Kindheit

Die Künstlerin Annett Louisan Bildrechte: MDR/Marie Isabel Mora Bis sie 12 Jahre alt war, lebte sie in der Altmark. Dann zog sie gemeinsam mit der Mutter nach Hamburg. Annett Louisan sagt auch Jahre später noch, dass sie ihre Wurzeln spürt: "Ich habe tolle Erinnerungen an meine Kindheit. Das ist der Ort, an dem ich geboren bin, das Land und die Menschen auch. Aber ich bin natürlich auch schon sehr von Hamburg geprägt worden."



Mit dem Umzug an die Elbestadt änderte sich ihr Leben schlagartig. Sie fing an sich für Kunst und Musik zu interessieren. Zunächst studierte sie Kunst und jobbte nebenbei nur zum Geldverdienen als Sängerin.

Schließlich wuchs ihr Wunsch, etwas Eigenes zu machen. Und später reifte das Konzept: eine Mischung aus Pop und Chanson in deutsch-französischer Tradition.

Als sie auf Produzent und Texter Frank Rammond traf, war die Sache schließlich klar. 2004 mit dem Album "Bohéme" und dem Hit "Das Spiel" gelang der Durchbruch.

"Ich will doch nur spielen"

Bis heute bleibt dieser Hit in ihren Liveshows unausweichlich und ihre Musik, mit einigen kleineren Richtungswechseln, ähnlich, in jedem Fall authentisch und greifbar. Selbst als sie 2010 nach einer Amerika Reise mit Folkmusik und 60er-Jahre Rock experimentierte, erkannte man noch ihre Vorliebe für Chansons.

Ihre Themen handeln seit Beginn von Liebe, Enttäuschungen und Emanzipation. Genau dafür mag man sie auch. Sie selbst weiß nach fast 15 Jahren in der Branche sehr genau, worauf sie achten muss und was sie auch in den kommenden Jahrzehnten im Auge behalten wird.

Ich versuche die ganz positiven und die ganz negativen Sachen nicht zu nah an mich ranzulassen. Mich auf meine Musik zu konzentrieren und zu wissen, dass ich auch noch ein Privatleben habe. Das klingt jetzt wahrscheinlich alles sehr vernünftig. Ist aber wichtig, diese Erdung. Annett Louisan

Mischung aus weiblichen Kalkül und Herzlichkeit

Aufgeräumt und Unbekümmert gleichermaßen, mit dem richtigen Gespür, mit einer Mischung aus weiblichen Kalkül und Herzlichkeit geht sie ihren Weg ganz in ihrem Stil und erfährt dabei bis heute große künstlerische Anerkennung.

Annett Louisan, wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Alles Gute zum Geburtstag! Egal ob nun 40 oder doch erst 38.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT - Das Radio wie wir | 02.04.2017 | 11:00 Uhr