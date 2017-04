Ein Tag in Magdeburg, Stadteil Buckau, kurz nach 13 Uhr: Vor der Ausgabestelle der Hilfsorganisation "Tafel" bildet sich eine lange Schlange. Anstehen wie in Zeiten der DDR. Doch statt für Südfrüchte sind die Menschen hier, weil sie das Nötigste zum Leben brauchen: günstige Lebensmittel. Spricht man die bedürftigen Kunden an, warum sie zur Tafel gehen, so sind die Gründe oft dieselben: Hartz IV reicht nicht, die Erwerbsunfähigkeitsrente ist zu gering. Eine Frau spart an Lebensmitteln, um ihrem Enkel mal einen Eisbecher ausgeben zu können.