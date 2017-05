Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt Asylsituation entspannt sich weiter

Sachsen-Anhalt nimmt derzeit zwischen 300 und 400 Asylbewerber pro Monat auf. Weniger waren es zuletzt vor drei Jahren. Innenminister Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, im Januar seien 328 Schutzsuchende nach Sachsen-Anhalt gekommen, im März 361. "Im Augenblick kommen sehr wenige", so Stahlknecht weiter. Die Zahlen deckten sich mit der Annahme, wonach Deutschland in diesem Jahr rund 200.000 Asylbewerber aufnehmen werde. Nach dem Königsteiner Schlüssel seien das für Sachsen-Anhalt rund 6.000.

Zum Vergleich nannte Stahlknecht die Zahl von fast 40.000 Asylbewerbern, die Sachsen-Anhalt 2015 aufgenommen hatte. Stahlknecht sprach in dem Zusammenhang von einer "sehr entspannten Situation". Die Balkanroute sei geschlossen und die Türkei halte sich an die getroffenen Vereinbarungen. Mit Blick auf das deutsch-türkische Verhältnis sagte der Innenminister, Diplomatie bestehe auch darin, pfleglich miteinander umzugehen.

Stahlknecht wies darauf hin, dass das Land weiterhin Mieter des vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzten früheren Maritim-Hotels in Halle ist. "Der Vertrag gilt noch, wir sind aber in Verhandlungen". Während der Flüchtlingskrise habe man gestellte Mietbedingungen aus humanitären Gründen zum Teil einfach akzeptieren müssen.

In Stendal soll eine zweite Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber entstehen. Nach Worten Stahlknechts ist die ZASt in Halberstadt nicht für alleinerziehende oder schwer traumatisierte Personen geeignet, weil es für sie dort kein vernünftiges Unterbringungskonzept gebe. Außerdem seien Reserven nötig, etwa für den Fall eines Brandes oder einer Epidemie. In der für 1.000 Menschen ausgelegten ZASt in Halberstadt könnten tatsächlich nur rund 800 Menschen untergebracht werden. Die neue Anlaufstelle in Stendal soll in etwa die gleiche Kapazität haben.