In Sachsen-Anhalt sind fast 40 Prozent der Gefangenen in Untersuchungshaft Ausländer. Das sagte der Sprecher des Justizministeriums Sachsen-Anhalts, Detlef Thiel, MDR SACHSEN-ANHALT. Nach seinen Angaben saßen Ende September 2017 somit 82 Ausländer in Untersuchungshaft. Ende 2016 hatte diese Zahl noch bei 64 gelegen, teilte das Ministerium mit. Damals waren demnach knapp ein Drittel aller Gefangenen in Sachsen-Anhalt Ausländer.

Der hohe Ausländeranteil bei den Gefangenen in Untersuchungshaft erklärt Thiel damit, dass Ausländer schneller in U-Haft gebracht werden als Deutsche. "Ausländer müssen gar nicht mehr auf dem Kerbholz haben als Deutsche mit ähnlichen Verbrechen", so Thiel. Sie würden vielmehr vorsorglich wegen erhöhter Fluchtgefahr in Untersuchungshaft gebracht, wenn sie beispielsweise keinen sicheren Wohnsitz nachweisen könnten.

Die Ausländer säßen zumeist wegen Drogendelikten, Diebstählen oder Raub in U-Haft. Mit Abschiebehäftlingen habe das nichts zu tun, sagte Thiel.

Im Strafvollzug geringerer Ausländeranteil

Niedriger ist dagegen der Anteil ausländischer Gefangener im Strafvollzug. Nach Ministeriumsangaben saßen in den Vollzugsanstalten zum 30. September 229 Gefangene aus dem Ausland ein – was einem Anteil von 14,3 Prozent entspricht. Zum Jahresende 2016 waren es 12,3 Prozent, Ende Dezember 2010 lediglich 9,8 Prozent.

Die nichtdeutschen Häftlinge kamen dem Ministerium zufolge aus etwa 50 unterschiedlichen Nationen. Herkunftsländer seien beispielsweise Italien, Indien, Niederlande, Portugal, Russland, Afghanistan, Armenien, Syrien oder die Türkei.

Höhere Ausgaben für Dolmetscher

Im Strafvollzug liegt der Ausländeranteil bei 14,3 Prozent. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO Ausländische Gefangene benötigen nach Einschätzung des Ministeriums wegen mangelnder Deutschkenntnisse häufig eine intensivere Betreuung. Das bedeute einen erhöhten Personalaufwand, durch den zusätzliche Kosten entstünden. Denn bei Verständigungsschwierigkeiten würden regelmäßig Sprachmittler oder Dolmetscher zugezogen. Die Ausgaben des Landes für Dolmetscher werden sich im laufenden Jahr verglichen mit den Ansätzen für den Haushaltsplan 2015 mehr als verdoppeln.

Trotz Dolmetschern gibt es laut Ministeriumssprecher Thiel Gefangene, die jegliche Kommunikation verweigern. Um Druck zu erzeugen, machten einige mit Selbstverletzungen auf sich aufmerksam.

In Freiheit haben die Ausländer, die in Deutschland leben, meist noch eine Bezugsgruppe von Landsleuten und Angehörigen, die die Sprachprobleme weniger deutlich werden lassen. In Haft dagegen fehlten Ausländern die Voraussetzungen, sich in der ohnehin isolierenden Umgebung zurechtzufinden, so Thiel.

Verständigungsprobleme zwischen Gefangenen und Personal

Das deckt sich mit Beobachtungen der Landesgruppe des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) in Sachsen-Anhalt. Deren stellvertretender Vorsitzender Torsten Gröne sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Anstieg ausländischer Gefangener sei in Untersuchungshaft stärker zu spüren als im Strafvollzug. Zu den größten Herausforderungen für Strafvollzugsbedienstete zählt laut Gröne die Verständigung von Beamten und Häftlingen. "Die sprachlichen Barrieren treten schon bei der Aufnahme der Gefangenen auf", so Gröne. So müsse ihnen erst einmal die Hausordnung erklärt werden.

Probleme gebe es auch bei Behandlungs- und Therapieangeboten in der Justizvollzugsanstalt (JVA). Gröne sagte, es sei schwierig, genügend vereidigte Übersetzer zu bekommen.

Konflikte wegen Verständigungsschwierigkeiten

Sprachbarrieren führen im Gefängnis zu Problemen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Marco Bras dos Santos von der Gefangenen-Gewerkschaft sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt seien sehr voll. Das sei auch in anderen Bundesländern so und könne nicht den ausländischen Häftlingen zugeschrieben werden. Sprachbarrieren seien ebenfalls ein bundesweites Problem. Einige Beamte bildeten sich mit Sprachkursen fort. Grundlegende Dinge könnten zudem mit Händen und Füßen gelöst werden. Einen "vernünftigen Austausch" ließen mangelnde Sprachkenntnisse aber nicht zu, sagte Bras dos Santos.

Das führe mitunter zu Konflikten, die es aber wegen der räumlichen Enge unabhängig von der Herkunft der Häftlinge gebe. Grundsätzlich baue das System hinter Gittern auf Antragsformularen auf, die es nur in deutscher Sprache gebe.

Manche Häftlinge können nicht einmal ihren Einkauf bewältigen. Marco Bras dos Santos, Sprecher der Gefangenen-Gewerkschaft

Gefangenen-Gewerkschaft: Arbeitsstunden statt Haft

Die Gefangenen-Gewerkschaft mache sich dafür stark, dass insgesamt weniger Menschen im Gefängnis landen. Bras dos Santos sagte, allein das könne zu einer besseren Personalsituation und einem besseren Arbeitsklima beitragen. "Viele sitzen wegen Kurz- und Ersatzfreiheitsstrafen hinter Gittern, weil sie zum Beispiel ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Sinnvoller wäre es, wenn sie Arbeitsstunden zum Beispiel in Vereinen leisten." Denn im Gefängnis werde niemand ein besserer Mensch.

