Die Finanzprobleme der Spielzeugwarenkette Toys"R"Us in den USA sorgen auch in Sachsen-Anhalt für Diskussionen. Das Unternehmen betreibt in Magdeburg und Günthersdorf Filialen. Außerdem gibt es ein Zentrallager in Harbke in der Börde, in dem nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di etwas mehr als 50 Menschen arbeiten.