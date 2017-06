Niedrigwasser Güter-Schifffahrt auf der Elbe kommt fast zum Erliegen

Die Frachtschifffahrt auf der Elbe in Sachsen-Anhalt ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Grund ist der gesunkene Wasserpegel. Ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Magdeburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, für die Branche lohne es sich kaum, wegen des Niedrigwassers nur mit halber Ladung zu fahren. Außerdem steige das Risiko, liegenzubleiben. Für Elbefähren und Passagierschiffe – wie die Weiße Flotte in Magdeburg – ist der niedrige Pegel dagegen noch kein Problem.

In Magdeburg, Tangermünde, Aken und Wittenberg ist der Pegel der Elbe zuletzt deutlich gefallen. Derzeit liegt er etwa in Wittenberg bei 1,25 Metern, normalerweise bei fast 2,90 Meter. Der Chef des Wittenberger Hotelschiffes, Jan Harnisch, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, flachgehende Schiffe könnten noch ganz gut fahren. Sinke der Pegel allerdings um weitere 30 Zentimeter, werde es auch für Passagierschiffe unangenehm.

Der Trend der sinkenden Wasserstände könnte sich in den nächsten Tagen fortsetzen. Laut Wetterprognosen bleibt es auch in den kommenden zwei Wochen trocken; deswegen wird die Schifffahrt in Sachsen-Anhalt nur eingeschränkt möglich sein. Rekordwerte an den Pegelstationen im Land werden vorerst aber nicht erwartet.