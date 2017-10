Sturmtief Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt eingestellt

Die Auswirkungen eines Sturmtiefs sind seit dem frühen Sonntagmorgen auch in Sachsen-Anhalt zu spüren. Auf zahlreichen Straßen im Land gibt es laut Feuerwehr Behinderungen wegen umgestürzter Bäume, in Teilen des Harzes fiel der Strom aus. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass der Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt komplett eingestellt wurde. Die Züge führen in den nächsten Bahnhof und warteten dort die Dauer der Sperrung ab, hieß es.

Ein Bahnsprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn die Sperrung aufgehoben sei, werde man umgehend informieren. Reisenden hat die Bahn empfohlen, sich auf der Webseite über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Nach Angaben des MDR-Wetterstudios sind am Morgen auch in tieferen Lagen Orkanböen über Sachsen-Anhalt gefegt. So seien etwa in Kabelsketal, Barleben, Wittenberg, Dessau-Roßlau und Aschersleben Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern gemessen worden. Den Spitzenwert habe es auf dem Brocken gegeben: Dort sei eine Windgeschwindigkeit von 174 Kilometer pro Stunde erfasst worden. Der Deutsche Wetterdienst rät, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Warnungen vor Orkanböen gelten demnach bis 11 Uhr.

Feuerwehren im Einsatz

Wie mehrere Feuerwehren MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten, gab es bereits in frühen Morgenstunden mehrere Einsätze – insbesondere wegen umgestürzter Bäume. Bis 6 Uhr zählten die Wehren in der Altmark knapp 30 Einsätze. Im Harz habe man zu dem Zeitpunkt rund 20 Einsätze gezählt, hieß es. Auch dort seien Bäume umgestürzt, einer von ihnen auf ein Gebäude.

Ruhiger ging es dem Vernehmen nach in Anhalt und Wittenberg zu: Die Feuerwehr in Dessau zählte bis 6 Uhr drei Einsätze, in Wittenberg berichtete ein Sprecher von einem bislang "normalen Geschäft".

Schon am Freitag waren wegen der Wettervorhersage mehrere Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt abgesagt worden – darunter ein Kulturfest am Ringheiligtum Pömmelte-Zackmünde.

