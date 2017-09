Auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt wird der Verkehr immer dichter. Das zeigen Statistiken des Bundesverkehrsministeriums, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Tatsächlich reihen sich vielfach auf den Autobahnen Laster an Laster: So ist die Autobahn 9 bei Großkugel der Punkt in Sachsen-Anhalt, an dem der dichteste Autobahnverkehr im Land gezählt wird. Pro Tag rauschen hier rund 78.000 Fahrzeuge vorbei.