Gartenschau Bad Dürrenberg bekommt LaGa 2022

Freude im Süden, Enttäuschung in Dessau-Roßlau und im Harz: Die Landesgartenschau 2022 findet in Bad Dürrenberg statt. Das hat die Landesregierung am Dienstag entschieden. Doch bis zum Beginn ist noch viel zu tun.