Steigende Zahl von Angriffen Bahn will mehr Sicherheitskräfte einstellen

Zahl der Angriffe auf Bahn-Personal gestiegen Wie die Deutsche Bahn MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist die Zahl der Angriffe auf Mitarbeiter in der jüngeren Vergangenheit stark gestiegen. Während im Jahr 2012 noch 900 Angriffe gezählt wurden, seien es 2015 bereits doppelt so viele gewesen. Im Jahr darauf sei die Zahl demnach auf 2.300 Angriffe gestiegen.



In Sachsen-Anhalt waren im vergangenen Jahr 22 Angriffe auf Mitarbeiter gezählt worden – das waren zwei weniger als in 2015 und im Bundesvergleich verhältnismäßig wenige Attacken.