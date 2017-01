Alles auf eine Karte – oder zwei

Eine Frage macht den Unterschied. Sie trennt den erfahrenen Bahnfahrer vom Gelegenheitsreisenden, trennt Zuversicht von Unsicherheit. "Welches Ticket brauche ich?" – Und ich liebe es, wenn diese Frage fällt – noch mehr, wenn sie an mich gerichtet wird. Als hätte ich eine spezielle Ausbildung und gehörte zu ganz Wenigen, die vermeintlich durchblicken. Aber es dauert nicht lange, da bereut der Fragende seine Neugier schon wieder, denn ich entgegne unzählige Gegenfragen. Strecke, Zugtyp, Flexibilität, Tag, Uhrzeit, Personenzahl und selbst intime Details, ob beispielsweise Smartphone auf dem neusten Stand oder eine Kreditkarte vorhanden sind, interessieren mich.

Vielfalt vor Logik: Im Tarifdschungel ist es unübersichtlich. Bildrechte: MDR/André Plaul Denn die Suche nach dem perfekten Ticket hat seine Tücken. Schaffe ich es, zwischen allen gut gemeinten Angeboten – Flexpreis, Sparpreis, Sachsen-Anhalt-Ticket, Hopper-Ticket, Regio120-Ticket, Regio-Spezial-Ticket, Wochenend- sowie Quer-durchs-Land-Ticket – den günstigsten Preis herauszufinden? Nicht jedes Ticket gilt zu jeder Zeit, auf jeder Strecke, in jedem Zug oder ist an jedem Automaten, im Vorverkauf oder mit allen Zahlungsmitteln zu bekommen. Manchmal ist es sogar sinnvoll, seine Bahncard zu verheimlichen, vorab Geld zu wechseln oder eine Fahrt in mehrere Tickets aufzuteilen. Richtig spannend wird es, wenn noch Sachsen-Anhalts Verkehrsbünde marego oder MDV auf der Strecke liegen, mit eigenen Tickets und Bestimmungen. Dann lacht das Detektivherz. Dabei habe ich Mitleid mit unseren Nachbarn in Brandenburg und Berlin, die statt eines Tarif-Flickenteppichs einen landesweiten Verbund haben, mit dem Slogan "Alles ist erreichbar" – wie langweilig.

Bahnfahren in Sachsen-Anhalt in Zahlen Fahrgäste im Nahverkehr pro Jahr: über 20 Mio.

Fahrgäste im Fernverkehr pro Jahr: rund 2 Mio.



ICE/IC-Halte pro Tag (Stichtag: 09.01.17):

- Stendal: 5 / 20

- Dessau: 0 / 1

- Bitterfeld: 23 / 1

- Magdeburg: 1 / 36

- Halle: 14 / 33

- Naumburg: 25 / 10

Spontanität ist Gift für den gut geplanten Ausflug

Eine (Bahn-)Reise in die Vergangenheit: Schönhausen an der Elbe. Bildrechte: MDR/André Plaul Nach dem Ticketkauf beginnt der Spaß erst richtig. Die Reiseplanung ist dank diverser Broschüren und bunter Fahrplanhefte in Sachsen-Anhalt kein Problem. Es mangelt nicht an Inspiration – höchstens an Zügen. Trotzdem: In meiner persönlichen Broschüre würde ich die Fahrt nach Schönhausen anpreisen, den Geburtsort Otto von Bismarcks. Der Besuch des Museums dauert entweder zwei oder vier Stunden, Spaziergang eingerechnet. Denn der Bahnhof liegt außerhalb des Ortes und wird aus oder in Richtung Stendal nur alle zwei Stunden angefahren. Mittlerweile von einer Privatbahn. Denn das Land, das den Nahverkehr bezahlt, muss auf die Kosten achten. Für uns Bahnfahrer garantiert dies Abwechslung auf den Schienen sowie im Fahrplan.

Weiter geht’s mit dem geschichtsträchtigen Bahn-Ausflug: Im Jahr der deutschen Reichsgründung, Bismarck war 56 Jahre alt, wurde hier die Bahnstrecke eröffnet. Immerhin: Bis Juni 1996 hielt noch der Interregio in Schönhausen. Und bis heute hat der Bahnhof für eingefleischte Eisenbahnfans viel zu bieten: Hinter dem Bahnsteig liegen noch die Gleise der stillgelegten Nebenbahnen nach Genthin und Sandau. Und wenn noch Zeit bis zum nächsten Zug bleibt (und die bleibt), erklimmen Hobby-Fotografen wie ich die nahegelegene Brücke der Bundesstraße 107. Von hier gibt es einen tollen Blick auf die Schnellfahrtstrecke Hannover-Berlin und all die ICE-Züge, die in Sachsen-Anhalt nicht halten.

Es hält kein Zug im Nirgendwo

Alles richtig gemacht: Halle liegt an der Magistrale Berlin-Nürnberg und bekommt einen modernen Güterbahnhof. Bildrechte: MDR/André Plaul Apropos ICE-Züge: Das ist das wohl empfindlichste Kapitel der sachsen-anhaltischen Eisenbahngeschichte. Der ICE ist begehrt, hat aber eigene Interessen. Er sehnt sich nach schnellen Trassen und vielen Fahrgästen. Das konnte also mit Sachsen-Anhalt nichts werden. Als Altmärker bin ich zum Beispiel stolz auf den Anschluss Stendals. In der Kreisstadt halten täglich etwa fünf ICE-Züge und 20 IC-Züge. Das ist, gemessen an der Bevölkerung, sehr großzügig. Der Neid der Landeshauptstadt ist gewiss. Schließlich führten hier bis 1998 die ICE-Züge von und nach Berlin entlang. Heute übernehmen Regionalzüge die Strecke, bei gleicher Geschwindigkeit, aber bezahlt von Steuergeldern.

Hier sausten 1993-1995 die ersten ICE-Züge durch Sachsen-Anhalt: Güterglück. Bildrechte: MDR/André Plaul Vermutlich, damit der Schmerz über den geplatzten ICE-Traum für Magdeburg nicht zu heftig wird, hat die Bahn 2015 neue IC-Züge eingeführt. Sie haben die gleiche Doppelstock-Form wie Regionalbahnen, die gleiche Geschwindigkeit und ein ähnliches Platzangebot für Gepäck. Das nenne ich Kontinuität. Und wo ist hier das Abenteuer? – Auch daran haben die Konstrukteure gedacht und einen Wackel-Effekt auf bestimmten Trassen eingebaut. Wer sich im oberen Stockwerk des Zuges schon einmal den Kopf gestoßen hat, weiß, dass man noch nie so schnell mit Mitreisenden ins Gespräch gekommen ist.