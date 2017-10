Auch zu Wochenbeginn müssen Bahnreisende in Sachsen-Anhalt noch immer mit Einschränkungen wegen Sturmschäden rechnen. Vier Tage nach Sturmtief Xavier gibt es beispielsweise noch Probleme im Regionalverkehr zwischen Stendal und Wittenberge. Wie die Deutsche Bahn MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, soll die Sperrung voraussichtlich heute Abend aufgehoben werden. Momentan gäbe es aber noch Busnotverkehr zwischen Osterburg und Wittenberge.

Die Strecke Magdeburg – Hannover wird wohl im Laufe des Tages geöffnet, genau wie der Abschnitt zwischen Magdeburg und Berlin. Der ist bereits seit Sonntag eingleisig befahrbar und soll am Montag wieder in beide Richtungen freigegeben werden. Zwischen Hamburg und Berlin rollen die Züge bereits wieder direkt, in der Gegenrichtung gilt jedoch weiter die Umleitung über Stendal und Uelzen. Weiter im Norden Deutschlands müssen Bahnreisende aber noch tagelang mit Sperrungen rechnen.