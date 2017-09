Verkehr Sachsen-Anhalt – eine einzige Baustelle

Sachsen-Anhalt investiert weiter in den Aus- und Neubau von Brücken und Straßen. Laut Verkehrsministerium beginnen am Montag an mehreren Orten Bauarbeiten. Für Autofahrer und Radfahrer bedeuten sie teilweise langwierige Sperrungen und Umleitungen. Auch Bahnkunden müssen mehr Geduld haben.

So gibt es im Süden des Landes an der Großbaustelle auf der Autobahn 9 an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen eine halbseitige Sperrung. Über sieben Wochen wird hier laut Landesstraßenbaubehörde die alte Fahrbahn abgefräst und neuer Beton aufgetragen.

Der betroffene Abschnitt umfasst 14 Kilometer zwischen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen – wo es ohnehin bereits Einschränkungen für Autofahrer gibt. Nun ist die Auffahrt in Richtung München gesperrt. Wer außerdem aus Richtung Berlin nach München fährt, kann nicht mehr in Bitterfeld-Wolfen abfahren, etwa, um auf dem Autohof zu tanken.

In der Altmark starten an der B189 bei Seehausen weitere Bauarbeiten. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, soll es hier auf drei Kilometer eine neue Fahrbahndecke geben. Die Kosten: 1,3 Millionen Euro. Während Fahrer aus nördlicher Richtung durch die Baustelle geführt werden, muss der Verkehr gen Norden durch Seehausen geleitet werden.

Der Bauabschnitt liegt zwischen dem Abzweig zur Landstraße 2 bei Vielbaum und der Kreuzung mit der Bundesstraße 190 an der so genannten Sachsenfalle. Fahrer sollten zwischen Arendsee und Seehausen mehr Zeit einplanen. Freie Fahrt besteht vorraussichtlich wieder ab Ende Oktober.

Bei Höhnstedt im Saalekreis an der L156 beginnen die Bauarbeiten an zwei größeren Verkehrsprojekten: An der Welle bei Höhnstedt werden zwei weitere Stützmauern saniert, die den historischen Weinberg vorm Abrutschen schützen sollen. Der Verkehr wird per Ampelregelung halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Zur gleichen Zeit starten auch die Bauarbeiten für die neue Salzabrücke. Über die Salza steht dem Fahrzeugverkehr eine bereits vorhandene Behelfsbrücke zur Verfügung.

Die Arbeiten sollen sich über etwa ein Jahr ziehen – wobei von März bis Juni 2018 noch eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs an der Salzabrücke geplant ist. Laut Verkehrsministerium kosten die Arbeiten rund 2,5 Millionen Euro.

Auch in Amsdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) wird eine neue Brücke gebaut. Die knapp 40 Jahre alte Mittelgrabenbrücke wird durch einen 2,5 Millionen Euro teuren Neubau ersetzt. Knapp ein Jahr beträgt auch hier die Bauzeit, der Verkehr wird über die Parallelbrücke (Richtungsfahrbahn Eisleben) geleitet.

Die teuerste Maßnahme ist laut Ministerium mit über neun Millionen Euro der Bau der neuen Saalebrücke bei Schkopau. Der Bau wird im Zuge der Sanierung der B91 nötig. Die neue Überquerung ist Teil eines Doppelbrückenzuges. Ab Schkopau werde die B91 derzeit umfassend saniert. Die neue Brücke in Richtung Merseburg beseitige ein Nadelöhr. Hier dauern die Arbeiten voraussichtlich bis März 2019. Bis dahin ist die B91 ein Nadelöhr.

Passagiere des Harz-Elbe-Expresses müssen bis Mittwoch vereinzelt auf Busse umsteigen. Grund sind Bauarbeiten an den Gleisen. Betroffen ist die Strecke zwischen Halberstadt und Halle. Dort fahren am späten Montag- und Dienstagabend ab Wallwitz Busse. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um bis zu eine halbe Stunde.

