Was für die einen die Ferienzeit ist, ist für andere Hauptarbeitszeit: Im Sommer steigt die Zahl der Straßenbauarbeiten. Derzeit wird in Sachsen-Anhalt nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen noch bis Mitte September auf insgesamt 113 Kilometern Autobahn gebaut.

Hauptsächlich werden auf den Autobahnen im Land Fahrbahnschäden beseitigt, die der sogenannte Betonkrebs angerichtet hat. Doch das ist nicht alles. Hinzu kämen Schäden durch die jahrzehntelange Belastung, erklärt Langkammer. So beispielsweise an der Anschlussstelle Halle-Peißen. "Die Anschlussstelle ist seit ungefähr 20 Jahren in Betrieb, und wir müssen jetzt Stück für Stück an die Sanierung denken, speziell was Brückenbeläge und ähnliche Sachen betrifft. Die sind nach der Zeit und bei der Belastung ganz einfach verschlissen."