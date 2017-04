Sozialbestattungen und Beerdigungskosten Was der Tod kostet

Hintergrund der wachsenden Zahl der Anträge: Seit 2004 beteiligen sich die Gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr an den Bestattungskosten. Das Sterbegeld von zuletzt rund 500 Euro wurde abgeschafft. Menschen, die ihren Angehörigen nicht zur Last fallen wollen, versuchen deshalb selbst vorzusorgen oder das Sozialamt muss am Ende einspringen. Die Versicherer profitieren von der Unsicherheit der Älteren, indem sie Sterbegeld-Versicherungen anbieten. Diese stehen jedoch in der Kritik zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen, weil der Versicherte am Ende tendenziell eher draufzahle, so die Verbraucherschützer.