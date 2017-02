Ein Jahr Hundegesetz Weniger Hunde-Beißattacken

Die Zahl der Beißattacken von Hunden ist in Sachsen-Anhalt weiter zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden 99 Vorfälle registriert, so das Landesverwaltungsamt in Halle. 2015 waren noch 109 Fälle gezählt worden, 2014 waren es 130 und im Jahr davor 189 Fälle.

2016 kamen 49 Menschen und 50 Tiere zu Schaden. Elf Tiere starben. 15 Mal haben Labrador-Retriever zugebissen, die oft als Familienhunde gehalten werden. Mit Deutschen Schäferhunden gab es zehn Vorfälle, gefolgt vom Deutschen Boxer mit sieben Bissen. Außerdem gab es Vorfälle mit dem Belgischen Schäferhund, Jack Russel Terrier und Rottweilern.

Laut Landesverwaltungsamt heißt das aber nicht, dass diese Rassen besonders beißwütig sind. Es komme immer darauf an, wie viele Tiere einer Rasse es insgesamt im Land gebe. Diese Zahl müsse man zu den Beißvorfällen ins Verhältnis setzen. Von den über 10.000 Labrador Retrievern in Sachsen-Anhalt haben somit nur 0,15 Prozent zugebissen.

Neues Hundegesetz seit 2016

Im März 2016 war in Sachsen-Anhalt ein neues Hundegesetz in Kraft getreten. Vier Rassen samt Kreuzungen dürfen seitdem nicht mehr gezüchtet und gehandelt werden. Dazu zählen Pitbull-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, American Staffordshire-Terrier und Bullterrier. Bei allen vier Rassen seien die Beißzahlen in den vergangenen Jahren tendenziell zurückgegangen, so das Landesverwaltungsamt.

In Sachsen-Anhalt waren 2016 drei Beiß-Attacken auf Kinder bekannt geworden. Im September 2016 wurde eine Zehnjährige in Vahldorf von einem Bernhardiner-Labrador-Mischling in den Kopf gebissen. Das Kind musste notoperiert werden. So erging es auch einer Neunjährigen in Calbe, die bei einem Spaziergang von einem Hund angegriffen und schwer verletzt wurde. In Schadeleben wurde eine Vierjährige von einem Rottweiler angegriffen und ebenfalls schwer verletzt.