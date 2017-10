Baustellen in Sachsen-Anhalt Weiter keine freie Fahrt für Autos

Die Geduld der Autofahrer wird seit Mittwoch auch auf zwei weiteren Strecken in Sachsen-Anhalt auf die Probe gestellt.

Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Autofahrer werden in Sachsen-Anhalt derzeit stark durch Baustellen belastet. Das hatte der Präsident der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, bereits im September eingeräumt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die vielen Baustellen seien für Autofahrer "teilweise schon grenzwertig". Die Alternative sei, bestimmte Autobahnstrecken nicht zu sanieren und dann später komplett zu sperren. Das könne aber auch nicht im Sinne der Autofahrer und der Wirtschaft sein. Es sei offensichtlich, dass Sachsen-Anhalt in diesem Jahr viel Geld für Erhaltungsmaßnahmen zur Verfügung habe. Größere neue Straßenbauprojekte sind laut Langkammer in diesem Jahr nicht mehr geplant. Man wolle im November vor der kalten Jahreszeit im Wesentlichen fertig sein.