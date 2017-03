André Poggenburg und sein Landesvorstand haben am Wochenende ihren Willen bekommen. Die Mitglieder bestimmten ihren Landes- und Fraktionschef zum Spitzenwahlkämpfer, ohne dass der 42-Jährige selbst für einen Bundestagsposten kandidiert. Die Mitglieder folgten außerdem dem Wunsch von Poggenburg und seinen Getreuen und wählten Martin Reichardt zum Spitzenkandidaten. Auf Platz Zwei folgt mit Schatzmeister Frank Pasemann ein weiteres Landesvorstandsmitglied, welches allerdings Teilen der Mitgliedschaft regelrecht verhasst ist. Auch bei der Wahl von Listenplatz 3 hielten sich die Mitglieder an die Empfehlung der Parteiführung. Sie wählten Matthias Büttner, der mit seinen 27 Jahren außer einer Mitgliedschaft im Stendaler Stadtrat bisher wenig vorzuweisen hat. Ein klarer Sieg für Poggenburg über seine Widersacher. Oder doch nicht?

Die Analyse der Wahlergebnisse und die Stimmung im Saal am Sonntag zeigen auch: eine große Minderheit in der Partei hat vom aktuellen Landesvorstand genug. Und das macht sie nicht nur hinter vorgehaltener Hand oder in Chatgruppen deutlich, sondern auch im Abstimmungsverhalten und lautstarken Unmutsbekundungen im Versammlungssaal. Angesichts der gegenseitigen Beschimpfungen auch unter AfD-Abgeordneten und Mitarbeitern frage ich mich als journalistischer Beobachter, wie diese Menschen eigentlich in Zukunft in einer Fraktion konstruktiv zusammenarbeiten können. Streitigkeiten werden nicht nur in Chats, sondern ganz offen ausgetragen. Bildrechte: MDR/Falko Wittig

Totaler Machtanspruch des Vorstands

Von wegen Burgfrieden: Poggenburg-Kritiker wie Daniel Roi haben an diesem Wochenende die Zähne gezeigt. Das Lager des Landeschefs wiederum wollte bei diesem Parteitag den totalen Sieg und die innerparteilichen Gegner demütigen. Das ging soweit, dass Bundestagskandidaten bei ihrer Vorstellung verpflichtet werden sollten, Angaben über eine etwaige Zugehörigkeit zu einer Chatgruppe zu machen, in der sich aus Sicht des Landesvorstand dutzende parteiinterne Verschwörer zusammengerottet hatten. Mit dem AfD-Vorsatz, mehr innerparteiliche Demokratie zu wagen, hat diese Form der Auseinandersetzung wenig zu tun. Poggenburg und Getreue erheben den totalen Machtanspruch, und wer nicht folgt, wird zum Abschuss freigegeben. Rund 60 Prozent der Mitglieder sind mit diesem fragwürdigen Führungsstil offenbar einverstanden.

Die Spannbreite der AfD Sachsen-Anhalt, sie wurde am Sonntag an den Kandidaten deutlich. Da ist das klassische Bürgertum, wie es zum Beispiel der gescheiterte Spitzenkandidat Andreas Kühn verkörpert. Rechtskonservativ, mit anständigen Umgangsformen und einer sachlichen Diskussionskultur. Einigkeit gab es auf dem AfD-Perteitag nur selten. Bildrechte: MDR/Falko Wittig

Direktkandidaten kündigen Spenden an

Und dann sind da die Lautsprecher der Wutbürger wie Martin Reichardt oder Frank Pasemann. Reichardt, der seiner früheren Tätigkeit als Panzeroffizier der Bundeswehr alle Ehre machte und im schneidenden Ton verkündete, er wolle im Bundestag die Stimme all derjenigen sein, die dort seit Jahrzehnten kein Gehör mehr gefunden hätten. Frank Pasemann, der sich bei seiner Bewerbung vor der Mitgliedschaft mit Deutschland-Fähnchen als Höcke-Fan inszenierte. Vor allem aber gefiel der Basis, dass sich beide Kandidaten nach ihrem Bundestagseinzug als edle Parteispender zeigen möchten. Martin Reichardt kündigte an, 20% seiner Bundestags-Diät an die Partei zu überweisen. Wenn die AfD In Sachsen-Anhalt mehr Prozente holt, will er entsprechend zusätzliches Geld spenden. Gewänne der ambitionierte AfD-Landesverband bei der Bundestagswahl zwischen Salzwedel und Zeitz also hundert Prozent der Stimmen, würde der Spitzenkandidat umsonst arbeiten. Der Zweitplatzierte Frank Pasemann kündigte wiederum an, 30 Prozent seiner Diät als Mandatsträgerabgabe spenden zu wollen und zudem 20.000 Euro für den Wahlkampf bereitzustellen. Für die streitgeplagten Mitglieder klang das nach schönen Versprechungen. Deren Belastbarkeit muss sich aber erst noch erweisen.

Ordnungsdienst sorgt für Unsicherheit

Auch wenn der Wutbürger schon immer Teil der AfD Sachsen-Anhalt war: Die Partei hat sich seit Poggenburgs Machtübernahme im Sommer 2014 verändert. Das wurde in Badeborn auch am Rande deutlich. Die mit weißer Armbinde versehenen Mitglieder des Ordnerdienstes, früher völlig unüblich bei Parteitagen in dieser Aufmachung, hatten bei der Versammlung nicht wirklich etwas zu schützen. Denn die Antifa war zu Hause geblieben. Vielmehr wirkten manche düstere Minen, als wollten sie eher renitente Mitglieder einschüchtern - und die Lügenpresse gleich dazu. Diese Leute haben in meinen Augen mit dem Bürgertum so viel zu tun wie Germania Halberstadt mit der ersten Fußball-Bundesliga.

Befremdliches Demokratieverständnis

Es gab viele finstere Gesichter in Badeborn. Strahlen tat vor allem André Poggenburg. Er sitzt mit seinem deutschnationalen Kurs fest im Sattel, konnte als Vize-Versammlungsleiter die Abläufe der Kandidatenkür in seinem Sinne steuern, während seine neue Freundin neben ihm das Protokoll schrieb - sie ist Mitglied des Landesvorstands, wie auch ihr Vater, ein Landtagsabgeordneter. So manch einer in der AfD findet diese alternative Vorstandskonstellation wohl alternativlos - ich finde sie für eine sich als demokratisch verstehende Partei befremdlich und verstörend. Enge Vertraute von André Poggenburg sitzen ebenfalls im Landesvorstand der AfD. Bildrechte: MDR/Roland Jäger

Die AfD Sachsen-Anhalt liefert mit ihren internen Schlammschlachten abseits üblicher Rivalitäten ein trauriges Bild ab. Trotzdem kann sie nach Außen lautstark als Stimme des vernachlässigten kleinen Mannes auftreten - ganz offensichtlich mit Erfolg. Der Zuspruch für diese rechte Protestpartei ist auch der Preis dafür, dass CDU, SPD und Linke einen Teil ihres Wählerklientels seit Jahren sträflich vernachlässigt haben. Die Verzweiflung über das politische Angebot der etablierten Parteien muss bei diesen Frust-Wählern groß sein. So werden sie wohl einer Handvoll AfD-Kandidaten das Ticket nach Berlin sichern. Während sich in der Landtagsfraktion eine alte Weisheit bewahrheitet: Schlimmer als der Todfeind ist nur der Parteifreund.