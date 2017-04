Justiz Wenige Eilverfahren in Sachsen-Anhalt

Wird ein Dieb von der Polizei auf frischer Tat ertappt, kann er noch am selben Tag verurteilt werden. Diese so genannten "beschleunigten Verfahren" können eine abschreckende Wirkung haben. Doch in Sachsen-Anhalt greifen immer weniger Staatsanwälte auf dieses Mittel zurück.