Allein im Jahr 2015 wurden insgesamt 1.940 Menschen aufgrund der chronischen Nervenkrankheit Parkinson stationär in Krankenhäusern behandelt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 11,4 Prozent.

Nicht nur von 2014 auf 2015, auch insgesamt ist die Zahl der Parkinson-Patienten in Sachsen-Anhalt gestiegen – um ganze 110 Prozent. Noch im Jahr 2000 registrierten die Krankenhäuser gerade einmal 923 Personen, die sich aufgrund der Krankheit stationär behandeln lassen mussten.

Mit dieser Entwicklung landet das Land im bundesweiten Vergleich auf Platz 1. Während Bremen 2015 gerade einmal 33 Parkinson-Patienten je 100.000 Einwohner verzeichnete, waren es in Sachsen-Anhalt 87.

Vor allem ältere Menschen erkranken an Parkinson. So waren nach Angaben des Statistischen Landesamts in Sachsen-Anhalt vier von fünf der Patienten mindestens 65 Jahre alt. Männer seien dabei geringfügig häufiger betroffen gewesen als Frauen.