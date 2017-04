Nachdem am Freitagabend ein 23-Jähriger in Magdeburg verprügelt worden ist, sucht die Polizei weitere Hinweise zu der Tat. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend mitteilte, wurde der junge Mann unterhalb der Sternbrücke zusammengeschlagen und mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt.

Per Rettungshubschrauber sei der Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden. Die Sternbrücke liegt direkt am Rotehorn-Park in Magdeburg, wo am Freitagabend zahlreiche angehende Abiturienten ausgelassen feierten. Zu der Tat soll es ersten Ermittlungen zufolge um 19.45 Uhr gekommen sein. Die Polizei habe noch nach den Tätern fahndet – ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen Nach ersten Zeugenhinweisen gibt es zwei männliche Tatverdächtige, sie werden nach Angaben der Polizei wie folgt beschrieben:

● zwischen 15 und 20 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen, bekleidet mit weißer enger Hose, schwarzer Bomberjacke

● zwischen 16 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurzes schwarzes Haar, asiatisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke.



Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer (0391) 546 1740.



Die Gewalttat überschattet die Feiern mehrerer tausend angehender Abiturienten, die am Freitag im ganzen Land ihren letzten Schultag gefeiert haben.

Ziegelwiese in Halle wieder in Müllwiese verwandelt

In Halle ist die traditionelle Abi-Fete auf der Ziegelwiese laut Polizei ohne große Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Bis zu 900 Abiturienten feierten dort bis in den frühen Morgen. Wegen alkoholbedingter Rangeleien und des Konsumierens von Rauschmitteln hat es laut Polizei insgesamt neun Anzeigen gegeben. Das sei angesichts der Menschenansammlung aber nichts Ungewöhnliches, sagte ein Sprecher.



Ähnlich wie hier im Magdeburger Rotehornpark feierten auch andernorts die Jugendlichen in den Parks. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie auch in den Vorjahren verwandelten die Abiturienten die Ziegelwiese allerdings in eine Müllhalde. Dabei hatte der Stadtschülerrat zuvor noch in einem offenen Brief an die Feierlustigen appelliert, Müll in den Containern und Abfalleimern zu entsorgen. Um die Müllberge zu vermeiden, hatte die Stadt zusätzliche Behälter aufgestellt. Zudem waren Sozialarbeiter sowie Ordnungskräfte von Stadt und Polizei vor Ort.



Auch in den Städten Dessau und Wittenberg feierten die Jugendlichen. Dort musste die Polizei nach eigenen Angaben nicht eingreifen.

Gymnasium Gardelegen sagt Abi-Party ab

Während andernorts die Schüler feierten, fiel das Programm zum letzten Schultag am Gymnasium in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) aus. Einem Bericht der "Volksstimme" zufolge hatte die Schulleitung das Programm der geplanten Feier wegen Sachbeschädigungen an der Schule kurzfristig abgesagt. Die Sachbeschädigungen reichten laut Polizei von beschmierten Türen bis zu umgeknickten Bäumen. Schulleiter Dietmar Collatz habe Anzeige erstattet. Die Schüler hätten unterdessen bekräftigt, mit den Schäden nichts zu tun zu haben. Auch wenn die Feier an der Schule ausfiel, die Party im Kinosaal von Mieste fand dann doch statt.

Nach den Feiern am letzten Schultag, beginnen Montag die ersten Abitur-Prüfungen.

