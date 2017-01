Bilanz der Silvesternacht Sachsen-Anhalt feiert weitgehend friedlich ins neue Jahr

In Sachsen-Anhalt sind die Silvesterfeiern nach ersten Erkenntnissen ohne größere Vorfälle verlaufen. Das haben Nachfragen von MDR SACHSEN-ANHALT bei der Polizei ergeben. Es habe Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper und kleinere Brände gegeben. Allein in Magdeburg gab es laut Feuerwehr vier Wohnungsbrände und ein Feuer an einem Dachstuhl. Verletzt wurde niemand.