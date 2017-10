Umgefallene Bäume und Äste auf Bahngleisen und Straßen: Das Sturmtief Xavier vom vergangenen Donnerstag hat in Sachsen-Anhalt für Straßensperrungen und Zugausfälle gesorgt. Zwar konnten am Montag alle Straßen und die meisten Bahnstrecken wieder freigegeben werden.

Die meisten Züge in Sachsen-Anhalt rollten am Montag wieder. Bildrechte: dpa

Besonders im Norden des Landes hat Sturm Xavier gewütet. Im Magdeburger Rotehornpark, Nordpark, Westfriedhof und am Schleinufer sind für Aufräumarbeiten Hebebühnen und Holzhäcksler im Einsatz. Darüber hinaus könnten weiterhin Äste herabstürzen. Daher warnt die Stadt davor, Parkanlagen zu betreten.



Auf der Zugstrecke Stendal-Wittenberge, die von Sperrungen betroffen war, gab es am Montag weiterhin Probleme. Wie die Deutsche Bahn MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sollte die Sperrung am Montagabend aufgehoben werden. Die ebenfalls betroffenen Verbindungen Magdeburg – Hannover sowie Magdeburg – Berlin konnten am Montag bereits im Laufe des Tages wieder in Betrieb genommen werden.