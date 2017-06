Umgeknickte Kirchturmspitze, Zugausfälle, zwei Verletzte Bilanz der schweren Unwetter in Sachsen-Anhalt

Die heftigsten Sturmböen mit etwa 100 Kilometern in der Stunde waren in der Börde und Altmark unterwegs. In Letzlingen bei Gardelegen in der Altmark und in Magdeburg wurden Lkw umgeweht. In Gommern in Jerichower Land knickte eine Kirchturmspitze ab. Der Energieversorger avacon bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, es habe Stromausfälle im gesamten Versorgungsgebiet im Norden und in der Mitte des Landes gegeben. Schwerpunkte seien Wolmirstedt und Zerbst gewesen.